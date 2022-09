Casper Nielsen maakt debuut in Champions League en pakt meteen drie punten: "Waarschijnlijk besef ik het morgenvroeg pas"

Casper Nielsen won met Club Brugge de eerste poulewedstrijd tegen Bayer Leverkusen. De polyvalente middenvelder is erg trots op de prestatie van het team op zijn CL-debuut.

Nielsen is tevreden over de eerste driepunter van Club: "Onze eerste helft was echt heel goed. Je merkte wel dat deze tegenstander een ander niveau gewoon is. In de tweede helft zag je dat we echt moe waren, maar dat kwam omdat we die eerste helft zo hard gewerkt hadden. Ik ben heel erg trots op de manier waarop we vandaag gewerkt en gevochten hebben voor elkaar. Er zijn altijd momenten waaruit we kunnen leren, maar het was een positieve avond voor ons. Het was geen spectaculaire wedstrijd maar ik denk wel dat we een tweede doelpunt konden maken als we iets harder hadden doorgeduwd. We hadden een plan en dat is goed uitgewerkt."

De Deen speelde nog nooit in de Champions League en maakte vandaag zijn debuut op het toernooi: "M'n eerste wedstrijd in de Champions League spelen en die met 1-0 winnen, ik denk dat ik het morgenvroeg pas zal beseffen."