🎥 Club Brugge moet ondanks sterke wedstrijd tevreden zijn met puntendeling op bezoek bij Celtic

Club Brugge heeft op het veld van Celtic een puntje gepakt. Een bizare owngoal in de eerste helft van Celtic en een klasseflits van Maeda beslisten de wedstrijd.

Na een 6 op 12 in de eerste vier wedstrijden van de Champions League wilde Club Brugge een belangrijke zege pakken op bezoek bij het Schotse Celtic. Hayen zette Jutlga en Skov Olsen opnieuw in de basis.

Blauw-zwart begon goed met een kans voor Jutgla na goed storen van Onyedika. De spits knalde net naast. Skov Olsen viseerde de verste paal, maar legde de paal toch nog een meter of twee naast.

Na een kwartier kwam Celtic beter in de wedstrijd, maar zonder echt kansen te creëren. Net voor het halfuur kreeg Club dan hulp van Celtic. Bij het uitverdedigen wilde Carter-Vickers doelman Schmeichel aanspelen, maar die stond niet in zijn doel, 0-1 voor Club.

Met die kleine voorsprong trok Club de kleedkamer in. Na de rust opnieuw kansen voor blauw-zwart, maar Schmeichel hield De Cuyper met een uitstekende redding van de 0-2. Ook Skov Olsen trapte een voorzet over.

Geen 0-2 voor Club Brugge, Celtic scoort wel

Club maakte het niet af, op het uur viel het doelpunt wel aan de overkant. Maeda kapte Seys uit achter het steunbeen en krulde de bal mooi in de verste hoek binnen. Een klasseflits van de Japanner.

Toch gaf Club niet op en twintig minuten voor tijd trapte Jutgla in een rommelige fase in de zestien de 1-2 binnen. Het feestje ging echter niet door, de VAR had buitenspel gezien van de Brugse spits.

Echt veel kansen kwamen er daarna niet meer voor beide ploegen, het bleef 1-1 in het Celtic Park. Club Brugge blijft zo op de 22ste plaats in de stand, Celtic heeft één puntje meer en staat 19de.