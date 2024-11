Dedryck Boyata doet voor het eerst zijn verhaal over situatie bij Club Brugge: "Alsof ik een hyperbesmettelijke ziekte heb, de manier waarop ik behandeld word is respectloos"

Er wordt soms al wel eens vergeten dat Dedryck Boyata nog een speler van Club Brugge is. De 'vergeten' verdediger deed nu voor het eerst zijn verhaal bij Sporza.

Het heeft lang geduurd, maar we horen nu voor het eerst hoe het met Dedryck Boyata gaat. Hij kwam in augustus 2022 over van Hertha BSC, maar hij had het moeilijk. Ondertussen heeft hij sinds februari al geen minuut meer gespeeld.

"Kijk, normaal ben ik iemand die problemen liever voor mezelf hou. Ik heb het ook moeilijk om slecht te praten over Club - het is een instituut en ik respecteer alle werknemers en de fans", begint de verdediger bij Sporza.

Boyata wordt zo weinig mogelijk bij de groep betrokken, wat frustrerend is. "Soms train ik alleen, af en toe met Club NXT en geregeld krijg ik een programma dat ik thuis moet afwerken - weg van het trainingscentrum. (zucht) Ik heb het vooral lastig met het feit dat ik van alles en iedereen geïsoleerd word."

"Ze willen dat ik me omkleed in een klein kamertje waar de schoonmaakploeg zijn spullen bewaart. Dat weiger ik. Ik pik er mijn kleren op en doe het gewoon in de kleedkamer. En omdat ik alleen in de namiddag mag trainen, kan ik ook niet meer eten op de club. Zo willen ze ervoor zorgen dat ik op geen enkele manier nog contact heb met mijn ploegmaats. Het is alsof ik een hyperbesmettelijke ziekte heb ...", gaat hij verder.

Hier wordt natuurlijk niemand gelukkig van. "Wat me aan deze aanpak nog het meeste stoort, is dat coaches langer moeten blijven in de namiddag om met mij te trainen. Voor de schoonmakers geldt hetzelfde. Ik wil die mensen dan ook eens uitdrukkelijk bedanken voor alles wat ze doen. Net als de staf van Club NXT."

"Maar de manier waarop ik behandeld word, is voor mij respectloos. Moet ik me dan gewaardeerd voelen omdat ik de faciliteiten van de club nog steeds mag gebruiken? Ze zeggen wel dat ze me respecteren, maar dat blijkt niet uit de manier waarop ze met me omgaan", besluit Boyata.