Club Brugge is nu "favoriet" om de play-offs te bereiken: deze absolute toppers wachten hen op

Club Brugge is niet ver verwijderd van het doel van tien punten, wat praktisch zeker de kwalificatie betekent voor de volgende ronde. Blauw-Zwart zal nog een overwinning nodig hebben, maar heeft ook nog twee thuiswedstrijden te spelen.

Club Brugge had misschien voor de wedstrijd voor een gelijkspel in Celtic Park getekend. Maar gezien het verloop van de wedstrijd, met dat enorme cadeau van de Schotten in de eerste helft, zullen de mannen van Nicky Hayen zich zeker afvragen waarom ze niet de drie punten hebben gepakt.

Dit gelijkspel gaf Blauw-Zwart hun zevende punt in de Europese campagne, waardoor ze op de 22e plaats staan. Club moet nog Sporting CP van Zeno Debast en Juventus ontvangen, voordat ze naar Manchester City gaan op de laatste speeldag.

Met nog twee thuiswedstrijden te spelen van de drie resterende wedstrijden, staat Brugge er goed voor en heeft het slechts een extra overwinning nodig om de tien punten te bereiken die naar verwachting voldoende zullen zijn voor de kwalificatie.

Club Brugge heeft nog een overwinning nodig

Daarom, volgens de berekeningen van verschillende databases, zou Club Brugge nu 57% kans hebben om in de top 24 te eindigen en de play-offs te halen.

In deze play-offs zou de club uit het Venetië van het Noorden Europese topteams kunnen tegenkomen zoals... Real Madrid, maar ook Atlético, Paris Saint-Germain (momenteel... 25e in de kansberekeningen), Manchester City, Benfica, Feyenoord of Stuttgart. Opmerkelijk is dat, volgens de berekeningen, Brugge nog steeds... 1% kans zou hebben om in de top 8 te eindigen. Er zou echter een onwaarschijnlijke 9/9 nodig zijn om dat te bereiken.