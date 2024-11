Dedryck Boyata richt zich tot ex-coach van Club Brugge: "Ik voel me schuldig"

Dedryck Boyata is bij Club Brugge nooit kunnen uitgroeien tot een vaste basisspeler. Hij richt zich nu nog eens tot een coach die hem wel vertrouwen heeft gegeven.

Lang bleef het bijzonder stil rond Dedryck Boyata. De centrale verdediger van Club Brugge zit al een tijdje in de vergeetput bij zijn club, maar deed nu zijn verhaal bij Sporza.

Hij had veel moeilijke tijden bij Club Brugge, vanwege blessures, maar ook het feit dat er zo enorm vaak van coach werd gewisseld. Nu wil hij zich toch nog even richten tot Carl Hoefkens, die wel vertrouwen in hem had.

"Onder Carl Hoefkens - hij wou van mij een titularis maken - had ik twee keer op een cruciaal moment een blessure. Ik voel me schuldig dat ik hem nooit heb kunnen bedanken voor zijn geloof in mij. Hoewel ik dan al voelde dat het bestuur mij buiten wilde duwen", vertelde hij bij Sporza.

"Tijdens de periode onder Scott Parker was ik aan het revalideren van mijn knieblessure, nadien kwam Rik De Mil. In zijn eerste match tegen Standard dacht ik dat ik zou spelen, maar hij koos voor Jorne Spileers - alle begrip, het is een groot talent - en ik zat in de tribune. Volgens hem zat ik mentaal niet op de juiste plek. Nochtans had ik héél hard gewerkt om wat minuten te krijgen", gaat hij verder.