Club Brugge houdt zich ook niet stil en reageert meteen nadat Dedryck Boyata klaagt over zijn situatie

Dedryck Boyata deed donderdag voor het eerst zijn verhaal bij Sporza sinds hij in een zeer lastige situatie is beland bij Club Brugge. Blauw-zwart heeft nu ook gereageerd op wat zijn verdediger te zeggen had.

Dedryck Boyata heeft sinds februari al geen wedstrijd meer gespeeld bij Club Brugge. De verdediger vertrok ook afgelopen zomer niet, terwijl hij wist dat hij niet meer in hun plannen voor zou komen. Nu doet hij zijn verhaal daarover.

"In augustus maakte Club duidelijk dat ik moest vertrekken. Ik wist dat het lastig zou worden om een nieuwe club te vinden omdat ik zo weinig gespeeld had", begint hij bij Sporza. "Bij het eerste aanbod stelde Club mij voor om mijn contract te verbreken tegen een compensatie van 20%. Dat voorstel weigerde ik, want ik wilde in België blijven en zou anders financieel zwaar moeten inboeten."

"Je moet weten: ik wilde niet opnieuw naar het buitenland. Dicht bij mijn familie zijn was namelijk de reden waarom ik terugkeerde. Ik wou mijn vrouw en zoontje, die net gesetteld is op school, hier niet wéér weghalen", gaat de verdediger verder.

Maar Club zou zijn voorstel nog hebben aangepast, omdat ze hem echt wel graag zagen vertrekken. Zijn loonlast ligt immers erg hoog. "Er gingen weken voorbij en pas op 12 september - de transfermarkt in België was dan al dicht - hadden we een nieuwe afspraak rond het verbreken van de overeenkomst. Club stelde dan plots voor om mij voor 55 à 60% te compenseren."

"Hadden ze dát in het begin van de zomer gedaan, zou ik het geaccepteerd hebben. Want dan had ik genoeg tijd om een andere ploeg te vinden die misschien 30% van mijn loon wou overnemen. Alleen had ik nu minder dan 24 uur de tijd voor een oplossing. Bovendien was enkel de transfermarkt in Saudi-Arabië en Turkije nog open. Club dacht trouwens verkeerdelijk dat ik als vrije speler bij eender welke ploeg meteen kon tekenen. Mijn makelaar moest ze corrigeren, want dat kon pas vanaf januari", gaat de voormalige Rode Duivel verder.

Club Brugge heeft ook kennis genomen van het interview en reageerde op zijn beurt ook bij Sporza. "Club is heel duidelijk geweest met betrekking tot de situatie van Dedryck in de zomer: er is geen toekomst bij Club, we willen samen een oplossing zoeken en met het oog op het vinden van een nieuwe club hebben we hem de hele zomer laten meetrainen met de A-kern en zelfs oefenwedstrijden laten spelen."

"Toen er geen club kwam hebben we hem een voorstel gedaan van 2/3e van zijn jaarloon om vrije speler te zijn. Dedryck heeft dat geweigerd en heeft sindsdien 5 dagen per week de combinatie van individuele training in alle professionele omstandigheden en teamtraining met Club NXT. In tussentijd wordt zijn contract zoals bij elke werknemer gerespecteerd", besluit blauw-zwart.