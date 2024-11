Vreemd! Speler Club Brugge zat niet in de selectie, maar stond toch op het veld in Celtic Park

Tijdens de rust van de Champions League-wedstrijd Celtic-Club Brugge gisteren verscheen Dedryck Boyata onverwachts in Celtic Park. De 34-jarige verdediger, die niet met blauw-zwart naar Glasgow was afgereisd, reikte een cheque van 15.000 pond uit aan de winnaar van de vaste tombola van Celtic, de ‘Paradise Windfall’.

De ‘Paradise Windfall’ is een traditie tijdens thuiswedstrijden van Celtic. Supporters kopen voor 2 pond een lotje waarmee ze kans maken op de hoofdprijs. Tijdens de rust overhandigt een ex-speler van de Schotse club de cheque aan de winnaar.

Gisteren was het de beurt aan Boyata, die tussen 2019 en 2021 voor Celtic uitkwam. Het was een symbolische terugkeer voor de voormalige Rode Duivel, al stond zijn aanwezigheid in schril contrast met zijn huidige situatie bij Club Brugge.

Boyata traint sinds september niet meer met de A-kern van Club en werkt individueel aan zijn conditie. Ook zijn plek in de kleedkamer heeft hij moeten inruilen voor een aparte ruimte. Zijn laatste wedstrijd dateert van februari, onder toenmalig coach Ronny Deila.

Ondanks pogingen van Club Brugge om hem deze zomer te laten vertrekken vanwege zijn hoge salaris – naar verluidt drie miljoen euro bruto – is er geen oplossing gevonden. Boyata weigerde bovendien in te leveren op zijn contract. Met nog enkele maanden te gaan tot het einde van zijn overeenkomst lijkt Boyata zijn tijd bij Club Brugge rustig uit te zitten.

Gary Hastie of Winchburgh was our £15,000 Paradise Windfall Superdraw winner this evening with ticket J2228.



Thanks to Dedryck Boyata for making the draw! pic.twitter.com/xm5hixlaPi