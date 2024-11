Club Brugge-spelers zijn het niet echt eens over resultaat: "Een ander gevoel"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge verliet Celtic Park met gemengde gevoelens na het 1-1-gelijkspel tegen de Schotse grootmacht in de Champions League. Het gelijkspel kan hen immers nog zuur opbreken.

De Bruggelingen leken op weg naar een gouden zaak na een bizarre owngoal van Celtic, maar een gelijkmaker op het uur gooide roet in het eten. “Toch zal dit nooit een slecht punt zijn", klonk het bij doelman Simon Mignolet.

Lang domineerde Club Brugge het spel, zeker in de eerste helft. “We speelden vrijuit, waren de betere ploeg en kwamen zelfs op voorsprong", analyseerde Mignolet na afloop. “Dat toont dat we stappen hebben gezet, zeker met zo’n jonge ploeg. Het is niet vanzelfsprekend om hier rustig te blijven onder die omstandigheden.”

Toch gaf de tweede helft een ander beeld. Celtic zette Club meer onder druk, gedragen door hun luidruchtige supporters. “Natuurlijk kom je hier onder druk te staan, dat kan niet anders", aldus Mignolet.

“Maar we bleven geloven in ons spel en hebben gevoetbald tot het einde. Een gelijkspel was uiteindelijk een logisch resultaat na een evenwichtige wedstrijd.”

Middenvelder Ardon Jashari vond dat Club kansen had om meer te halen. “In de tweede helft creëerden we ook nog kansen, en er werd zelfs een goal afgekeurd. Misschien verdienden we wel de drie punten, maar een gelijkspel geeft toch een ander gevoel.”