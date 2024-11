Speler Club Brugge was ontroostbaar: "Zo gaat hij nog vaak met zijn hoofd in de grond lopen"

Een opvallend moment na de 1-1 van Club Brugge tegen Celtic in de Champions League: Kyriani Sabbe troostte ploegmaat Joaquin Seys, die zichzelf duidelijk iets verweet bij de gelijkmaker van Daizen Maeda.

De jonge rechtsachter, pas 19 jaar oud, staat bekend om zijn zelfkritiek, maar volgens analisten Nicolas Lombaerts en Marc Degryse hoeft hij dit niet te zwaar op te nemen.

“Seys moet niet te kritisch zijn voor zichzelf", begon Nicolas Lombaerts in de VTM-studio. “Hij kon de beweging van Maeda moeilijk voorzien, en vervolgens plaatst die die bal perfect in de hoek. Dit soort goals zijn bijna niet te vermijden. Als hij zich daar telkens slecht over gaat voelen, gaat hij in de toekomst nog vaak met het hoofd in de grond lopen.”

Ook Marc Degryse ziet geen reden voor de jonge verdediger om zich schuldig te voelen. “Het is echt niet door Seys dat Club Brugge niet wint. Het was gewoon een geweldige goal. Hoe Maeda vanuit die hoek nog Mignolet klopt, dat was echt met de perfecte trap. Seys hoeft zichzelf niet te veel te kwellen over dit soort momenten.”

Tegelijkertijd benadrukt Degryse het belang van zelfreflectie, iets wat spelers als Seys en De Cuyper typeert. “Ik heb liever dat jongens kritisch zijn en beseffen dat ze werkpunten hebben dan dat ze gaan zweven na een goede wedstrijd. Seys heeft de juiste mentaliteit en dat is een groot pluspunt in zijn ontwikkeling.”

Het beeld van Sabbe die Seys troostte, toont volgens de analisten ook de samenhang binnen de ploeg. “Het is mooi om te zien hoe die jongens elkaar steunen, zelfs in moeilijke momenten", besluit Degryse.