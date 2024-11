Gaat blauw-zwart hier spijt van krijgen? Club Brugge teleurgesteld na gelijkspel op bezoek bij Celtic

Club Brugge heeft in de Champions League op bezoek bij het Schotse Celtic een punt gepakt. Toch was er achteraf toch een dubbel gevoel bij blauw-zwart.

Bij winst op bezoek bij Celtic zette Club Brugge een grote stap richting kwalificatie voor de volgende ronde in de Champions League. Blauw-zwart kwam met een gelukje op voorsprong na een bizarre owngoal van Carter-Vickers.

Op het uur maakten de Schotten gelijk na een klasseflits van Maeda. Net daarvoor hadden zowel De Cuyper als Skov Olsen een grote kans op de 0-2, maar met hun mindere rechter konden ze Club geen dubbele voorsprong bezorgen.

Dubbel gevoel bij De Cuyper en Hayen

Achteraf was er dan ook wat teleurstelling bij Club Brugge. "Het is jammer, omdat ik voelde dat er iets meer in zat als onze passing iets beter was in de tweede helft, ook van mij," zei Maxim De Cuyper achteraf bij VTM.

"We waren een stuk beter in de eerste helft, terwijl zij iets meer controle hadden in de tweede helft. Dus misschien is het wel een logisch resultaat, stelde De Cuyper nog. "Maar er zat misschien wel meer in."

Dat gevoel leefde ook bij coach Nicky Hayen. "Het is dubbel, zeker als je kijkt naar de eerste helft. Maar vooraf hebben we gezegd dat Celtic niet zomaar een tegenstander zou zijn die je zomaar weg zet. Een punt blijft dus een goed resultaat."