Van bijna een stunt naar bibberen: Club Brugge plaatst zich op het nippertje na nederlaag tegen Man. City

Club Brugge heeft zich geplaats voor de tussenronde in de Champions League. Blauw-zwart kwam net voor rust op voorsprong tegen Manchester City, maar De Bruyne en co scoorden nog drie keer in de tweede helft.

Minstens gelijk spelen tegen Manchester City of hopen dat Benfica, Sporting, PSG of Stuttgart niet gelijk speelden. Zo kon Club Brugge zich plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Uit Stuttgart kreeg Club al snel goed nieuws, want na een halfuur stond PSG al 0-3 voor en dus kon het niet meer mislopen voor Club Brugge. Toch wilden Hayen en co ook een goed resultaat halen tegen City. Club verdedigde goed, al was het na iets meer dan een kwartier wel even schrikken toen Gundogan scoorde. Dat deed de Duitser wel vanuit buitenspel en dus bleef het 0-0. Club verdedigde goed en loerde op de counter. Net voor de rust was het prijs voor Club. Mechele snoept de bal af en gaf mee aan Vanaken. De kapitein van Club gaf mee aan Jutgla en hij kapte Nunes heel makkelijk uit. De Spanjaard vond Onyedika in de zestien en hij knalde Club op rozen en stond even op de 15de plaats. Toch nog even bibberen voor Club Brugge Lang kon Club niet genieten van die voorsprong, want na tien minuten kreeg Kovavic te veel ruimte en kon hij de gelijkmaker binnen schuiven. Net voor het uur was het helemaal boeken toe voor Club, Ordonez schoof een voorzet van Gvardiol binnen. Toen Savinho tien minuten voor tijd de 3-1 maakte en in de andere wedstrijden werden plots ongunstige doelpunten gescoord, waardoor Club toch nog moest bibberen. Blauw-zwart zakte naar de 24ste plaats en had nog een marge van drie goals op nummer 25 Dinamo Zagreb. In Manchester bleef het 3-1 en Club moest nog een paar minuten afwachten. Zagreb scoorde ook niet meer tegen Milan en dus stoot Club door naar de tussenronde in de Champions League. Daarin komt Club uit tegen Atalanta of Dortmund, vrijdag volgt de loting. WAUWWWWWWW 💥



