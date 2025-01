Peter Vandenbempt maakt statement over de "gemanipuleerde lotingen" in Champions League

Club Brugge pakte ondanks een nederlaag bij Man City de 24ste plek in de Champions League. Daardoor stoot blauwzwart door naar de tussenronde.

De prestatie van Club Brugge in de Champions League moet volgens analist Peter Vandenbempt hoog ingeschat worden, zelfs al is het ‘maar’ de 24ste plek.

Op voorhand werd gezegd dat 8 punten voldoende zou zijn, maar uiteindelijk waren er 11 nodig. “De komende jaren zal blijken dat wat Club gepresteerd heeft, niet vanzelfsprekend is. Ondanks enkele geweldige resultaten zijn ze met veel punten er toch maar net bijgeraakt”, zegt Vandenbempt bij Sporza.

Ook de komende jaren zal het niet eenvoudig zijn om de top 24 te halen, maar het is duidelijk dat het Belgische voetbal progressie aan het maken is. “Club toont aan dat we competitiever zijn, maar er zal nooit een moment aanbreken waarop de Belgische deelnemer verzekerd is van de tussenronde. Er komt altijd wat geluk bij de loting kijken en men zal uitstekend moeten presteren.”

Club Brugge treft nu Dortmund of Atalanta en als de troepen van Nicky Hayen doorstoten wacht Lille of Aston Villa. Zelfs met een 24ste plek ontsnapt Club Brugge aan absolute kleppers als Barcelona, Real Madrid of Bayern München.

“Het is misschien een beetje oneerlijk, maar de voorbije jaren heb ik met veel verbazing zitten kijken naar hoe lotingen gemanipuleerd werden om grote ploegen een comfortabele weg naar de eindfase te geven. Dit is dus niet oneerlijker dan al die andere geleide lotingen.”