Atalanta of Dortmund? Verhaeghe spreekt zijn voorkeur uit voor volgende ronde Champions League

Club Brugge heeft zich dan toch geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Blauw-zwart weet vrijdag of het daarin tegen Atalanta of Borussia Dortmund zal spelen.

Voorzitter Bart Verhaeghe was uiteraard tevreden met de kwalificatie van Club Brugge. "Ik ben heel blij voor de spelers, zij hebben dit afgedwongen samen met de coach en de staff. Er is gewéldig werk geleverd, de ploeg stond er heel goed bij en het plan werd heel goed uitgevoerd", zei Verhaeghe bij VTM2.

Twee jaar geleden plaatste Club Brugge zich ook al voor de volgende ronde van de Champions League, toch vindt Verhaeghe dit nog mooier. "We hebben evenveel punten dan City en Sporting, dat durfde ik nooit te dromen bij de loting."

"We voetballen nu matuurder dan twee jaar geleden. We gaan veel meer uit van ons eigen kunnen en we durven. Onze staf en spelers brengen dat lef, ze voelen zich daar goed bij. Ik ben er zeker van dat Club Brugge nog gaat groeien."

Verhaeghe heeft voorkeur voor Atalanta

In de tussenronde van de Champions League speelt Club Brugge tegen Borussia Dortmund of Atalanta. "Dortmund was het laatste kwartier beter toen we tegen hen speelden, maar ze hebben daarvoor ook gebibberd." Club verloor op 18 september met 0-3 van Dortmund.

"Atalanta is ook een zeer goeie ploeg, ik volg Charles (De Ketelaere, nvdr.) ook natuurlijk nog. Als ik mag kiezen, dan liever Atalanta omdat al drie keer tegen Dortmund hebben gespeeld de voorbije jaren. Ik denk dat het ook voor de supporters leuker is om Atalanta te loten", zei Verhaeghe nog.