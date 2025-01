Zware feestnacht voor Club Brugge? Bob Madou vertelt hoe het er aan toeging

Club Brugge kwalificeerde zich woensdag voor de volgende ronde van de Champions League. Zwaar gefeest werd er echter niet.

De opbrengst van deze campagne in de Champions League gaat voor Club Brugge richting 50 miljoen euro, maar dat betekent niet dat het geld door ramen en deuren zal gegooid worden.

Niet op sportief vlak en zeker ook niet bij extra-sportieve zaken. Zo was er geen uitbundige feestnacht voorzien voor de spelers na de kwalificatie.

Volgens Het Laatste Nieuws gingen de spelers en hun partners samen iets eten zoals op voorhand afgesproken was, maar verder gebeurde er niks.

“We hadden ook op voorhand al bepaald dat we vandaag iets later zouden vertrekken, ongeacht het resultaat. We zijn gewoon in het hotel gebleven, dus het viel reuze mee”, aldus CEO Bob Madou aan de krant.

Over de 50 miljoen euro is Madou ook heel erg duidelijk. “We zullen ons geld beheren zoals we dat altijd al gedaan hebben. Als we de kern moeten versterken of aanpassingen moeten doen, zullen we dat volgens plan doen.”

De bedoeling is vooral dat de spelerskern behouden blijft tijdens de laatste dagen van de wintermercato. “We hebben intussen ook afgesproken dat we de telefoon van Dévy (Director of Football Rigaux, red.) zullen afpakken voor de rest van deze mercato, zodanig dat er niemand meer kan bellen voor onze spelers”, lacht Madou.