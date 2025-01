Vanhaezebrouck kijkt al verder en zegt wie Club Brugge in achtste finale kan treffen: "Dat had erger gekund"

Club Brugge heeft zich gekwalificeerd in de Champions League. Hein Vanhaezebrouck heeft felicitaties klaar voor blauwzwart, maar kijkt ook al veel verder.

Toen Club Brugge op voorsprong kwam tegen Manchester City stond het virtueel op de 15de plek, maar uiteindelijk werd het toch het allerlaatste plekje om door te stoten.

Hein Vanhaezebrouck is enorm lovend voor de kwalificatie van Club Brugge in de Champions League. Een pluim voor de spelers, maar ook voor Nicky Hayen en zijn staf. “Misschien nog meer dan voor de spelers”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

In de volgende ronde wacht Dortmund of Atalanta. Vanhaezebrouck zou voor Dortmund kiezen, al begrijpt hij natuurlijk dat Atalanta met De Ketelaere en het feit dat je nog niet tegen hen speelde een streepje voor heeft voor iedereen.

De analist kijkt zelfs al eventjes verder, naar de achtste finales. “Doorstoten brengt Club in de volgende ronde tegen Aston Villa of Lille. Ook dat had erger gekund”, oordeelt Vanhaezebrouck.

“Dat is niet noodzakelijk moeilijker dan Dortmund of Atalanta. Aston Villa teert op individuele kwaliteit, Lille is alles of niets. Er zal hoe dan ook een serieuze stunt nodig zijn. Maar het staat nu hier toch al.”