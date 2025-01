Club Brugge incasseerde tegen Manchester City doelpunt dat om deze opmerkelijke reden een wereldrecord brak

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het doelpunt van Savinho tegen Club Brugge werd gescoord na een opbouw van 42 passes. Het hoogste totaal in de Champions League sinds het seizoen 2003-2004!

Op woensdagavond is Club Brugge met opgeheven hoofd ten onder gegaan op het veld van Manchester City. Ondanks deze nederlaag is blauw-zwart toch geplaatst voor de tussenronde in de Champions League.

Club hield stand en opende zelfs de score helemaal aan het einde van de eerste helft via Raphael Onyedika. Twee kleine verdedigingsfouten gaven echter de Citizens de kans om terug te komen.

Blauw-zwart liet eerst te veel ruimte toe aan Mateo Kovacic, die de bal kon onderscheppen in het middenveld, vooruit kon trekken zonder echte druk en een schot kon lossen dat Mignolet klopte. Vervolgens werkte Joel Ordonez een voorzet in zijn eigen doel.

42 passes: een record!

De wedstrijd was gekanteld en Manchester City toonde zich steeds gevaarlijker voor het doel van Mignolet. Vooral via Savinho, die aan het begin van de tweede helft werd ingebracht.

De Braziliaanse winger scoorde zijn allereerste doelpunt in de Champions League, om 3-1 te maken,... na een reeks van 42 passes! Dit is de langste opbouw die heeft geleid tot een doelpunt sinds het seizoen 2003-2004 in deze prestigieuze competitie.