Na de kwalificatie van Club Brugge: "Zou Rudi Garcia straks eens aan hem denken?"

Club Brugge kwalificeerde zich woensdag in de Champions League. Het is uitkijken of dat ook zijn gevolgen heeft voor de nationale ploeg.

De voorbije jaren raakten nauwelijks spelers uit de Jupiler Pro League in de nationale ploeg. Zelfs iemand als Hans Vanaken kreeg geen plekje bij de Rode Duivels. De kapitein van blauwzwart speelde een sterke campagne in de Champions League. Zelfs bij de UEFA staat hij helemaal bovenaan bij de spelers die het meest rendement hadden in de League Phase. Ook Het Laatste Nieuws is gul voor Vanaken. Hij krijgt met een 9 op 10 voor de acht wedstrijden in de Champions League de grootste onderscheiding. Ook Brandon Mechele speelde een heel sterke campagne. Net als Vanaken kwam de verdediger van blauwzwart alle speelminuten in deze campagne in actie. Het was ongetwijfeld zijn beste campagne ooit. Bij de krant vragen ze zich af of dit nu wel eens voldoende zou kunnen zijn voor een selectie bij de Rode Duivels. “Zijn beste campagne ooit, waarin hij samen met wingman Ordonez een enorm hoog niveau haalde. Dat Club vaak inzakte, hielp het duo. Maar dan nog was Mechele outstanding tegenover de besten van de wereld. Zou Rudi Garcia straks eens aan hem denken?”, klinkt het.