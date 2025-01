Supporters van Club Brugge doen Simon Mignolet stevig schrikken

Club Brugge kwalificeerde zich in de Champions League. Toch was er even een spannend momentje bij voor doelman Simon Mignolet.

3-1 verliezen en toch enorm vieren. Dat deed Club Brugge woensdagavond in Manchester. Blauwzwart gaat verder in de Champions League.

Het bleef spannend tot het einde en uiteindelijk was het afwachten wat er op de andere velden gebeurde. Vooral de match van Dinamo Zagreb moest gevolgd worden. “We wisten dat het zo zou lopen”, vertelt doelman Simon Mignolet aan Sporza. “Je moet altijd afwachten tot het einde.”

Dat zorgde zelfs voor de zo ervaren speler van blauwzwart voor een bang momentje. “Onze supporters waren even stil na affluiten en we dachten: ‘O nee, het zal toch niet waar zijn.’ Gelukkig zagen we snel dat de wedstrijd in Zagreb al gespeeld was.”

In de volgende ronde wacht Atalanta met Charles De Ketelaere, of Dortmund waartegen Club Brugge dit seizoen al speelde in de Champions League.

“Voor mij is Atalanta iets aantrekkelijker. Maar het maakt niet uit. We kunnen onze voet naast elke tegenstander zetten. Op dit elan maken we zeker kans.”