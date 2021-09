AA Gent zonder al te veel moeite voorbij Cyprioten naar perfect Europees rapport

AA Gent nam het in zijn tweede groepsmatch van de Conference League op tegen het Cypriotische Anorthosis Famagusta. Dat leverde niet meteen een daverende pot voetbal op, maar wel een perfect Europees rapport voor de Buffalo's.

Coach Hein Vanhaezebrouck had vooraf meermaals de supporters opgeroepen om massaal naar de Ghelamco Arena af te zakken, maar een donderdagavond om kwart voor zeven is natuurlijk niet meteen het makkelijkste uur om op tijd in het stadion te verschijnen.

Comedy Capers-goal

Heel wat thuisfans waren vermoedelijk na hun werk nog snel iets gaan eten, want zeker in het matchbegin waren de enthousiaste bezoekende fans meer dan baas - alsof ze op bosklassen waren en wilden laten weten vanwaar ze kwamen. Ze zagen hun team wel veel minder energiek aan de start komen.

© photonews

© photonews

Los van het feit dat katten soms gelukkiger zijn met een lege doos dan met een wonderbaarlijk nieuw speeltje, weet elke dierenliefhebber dat je ze uren zoet kan houden door met een koordje voor hun neus te komen dansen.

De Buffaloversie was er eentje met 45 minuten een balletje ongrijpbaar rond te spelen. Het leverde veel dreiging en hete standjes op voor de kooi van Tzur, maar het was pas op het halfuur dat Tissoudali door de zee mocht wandelen en via de doelman en de erg ongelukkige Korrea de 1-0 op het bord kon zetten.

Iets meer snee na de koffie

Na de rust kwamen de bezoekers iets snediger voor de dag en dat leverde onder meer een grote kopkans op via Arajuuri, terwijl aan de overkant Owusu altijd de 2-0 had kunnen (en moeten) maken. Gaandeweg zakte het tempo echter opnieuw in.

© photonews

© photonews

Gent had nood aan wat frisse krachten en bracht Odjidja en Depoitre tussen de lijnen en ook het thuispubliek ging zich vocaal roeren. Het zou uiteindelijk opleveren, want tien minuten voor tijd zorgde Sven Kums voor de bevrijding voor zichzelf én heel Gent: 2-0 met een lekkere trap naar de verste hoek.

Famagusta kon geen vuist meer maken, 6 op 6 zo dus voor de Buffalo's. In de andere wedstrijd klopte Partizan Belgrado het Estse Flora Talinn en zo lijken de komende duels over groepswinst te zullen gaan beslissen.