Zes op zes voor Gent in Conference League: "Maar het moet nog efficiënter!"

Er waren veel punten van tevredenheid voor Hein Vanhaezebrouck na de overwinning tegen Anorthosis, maar ook een terugkerend probleem dat tegen de Cyprioten werd bevestigd.

Een doelpunt van Tarik Tissoudali in de eerste helft en tien minuten voor tijd nog een van Sven Kums zorgden voor een rustige 2-0 overwinning voor KAA Gent tegen Anorthosis Famagusta. Gent domineerde heel de wedstrijd lang tegen de Cyprioten in het tweede groepsduel in de Conference League.



"Een volkomen verdiende overwinning" voor Hein Vanhaezebrouck, trainer van Gent. "We moeten enkel nog efficiënter zijn, maar het is een mooie overwinning. De afgelopen weken hadden we meer last met ons voetbal, dat ging vandaag al veel beter", aldus de Gentse coach.

Ook de bezoekers waren duidelijk: "Gent was gewoon beter dan ons, daar moeten we eerlijk in zijn. We moeten nu hard werken, want het loopt bij ons niet goed in Europa en niet in de competitie", aldus de Cypriotische oefenmeester.