Sven Kums zorgde voor de Gentse bevrijding: "Dit meenemen naar het weekend"

AA Gent heeft de drie punten weten thuis te houden tegen Anorthosis Famagusta. Sven Kums zorgde in het slot van de wedstrijd voor de bevrijding.

"Ik ben blij met het doelpunt. We hebben goed gespeeld, met veel druk naar voren. Vlak voor rust was het misschien even wat chaotisch en wat minder."

"Ook na de pauze moesten we een beetje opletten, maar we werden wakker geschud. Een driepunter is belangrijk in de Conference League."

Meenemen naar het weekend

Voor Sven Kums waren het moeilijke weken, maar het doelpunt zorgde dus wel voor een bevrijding: "Winnen doet altijd deugd. Het was het doelpunt waar we al een tijdje naar op zoek waren."

"Als je dan ook nog relatief goed kan spelen, dan neem je dat mee naar het weekend. Op Antwerp zal het dit weekend natuurlijk moeilijk worden, dus iedereen zal scherp moeten zijn."