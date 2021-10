Vanhaezebrouck hekelt arbitrage in Conference League: "Allemaal goed en wel, maar er moet respect zijn"

AA Gent staat met 6 op 6 in de Conference League en deed zo al een prima zaak. Toch was er ook een puntje van kritiek op te merken.

Hein Vanhaezebrouck had het namelijk niet echt begrepen op de Slowaakse spelleiding van Filip Glova en co.

"Ik heb er Bezus moeten afhalen, want anders ging er iets kapot gaan denk ik. Hij heeft enorm veel trappen te verwerken gekregen", aldus Vanhaezebrouck.

Te laks

"De ref was veel te laks. De Conference League is voor mij geen probleem, maar er moet wel respect zijn voor iedereen."

"Wij willen er professioneel voor gaan in deze competitie, maar de ref was niet op Europees niveau. We willen geen mensen die blij zijn dat ze ook eens een Europese match mogen fluiten of dergelijke, er moet respect zijn."