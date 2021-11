Invaller Tissoudali houdt Gent in polepositie Conference League, Europese lente nu al zeker voor Buffalo's

AA Gent en Partizan Belgrado speelden in de Ghelamco Arena match vier in hun Conference League-poule. Gent kon bij winst de laatste twee wedstrijden helemaal overbodig maken. Het leverde een beklijvende partij voetbal op.

Al voor de wedstrijd had AA Gent goed nieuws gekregen uit Talinn. Daar hadden Flora en Famagusta 2-2 gelijkgespeeld en zo waren de Buffalo's al zeker van een Europese lente. Winnen tegen Partizan Belgrado en de eerste ronde na Nieuwjaar mocht al zeker worden overgeslagen.

12 op 12?

Hein Vanhaezebrouck had een duidelijk doel en wilde vol voor de 12 op 12 in de poule gaan, waardoor er weinig verrassingen in de basiself te noteren vielen. De bezoekers wilden dan weer revanche voor de thuisnederlaag van enkele weken terug.

© photonews

© photonews

In een boeiende eerste helft kregen beide ploegen de nodige kansen om te scoren, maar niet voor het eerst stond het vizier bij de Buffalo's niet helemaal afgesteld. Castro-Montes, Depoitre, Bezus, Odjidja, ... Scoren lukte niet. En toen het wel eens lukte, ging de vlag (terecht) de lucht in.

Aan de overkant was er een vrije trap van Natcho die op de kruising uit elkaar spatte, rusten deden we uiteindelijk wel gewoon met 0-0 - al zat er aan beide kanten dus zeker wel een doelpuntje in. Dat doelpunt zou pas halfweg de tweede helft vallen.

Wissels renderen

Slobodan Uruosevic haalde toen de trekker over van net binnen de grote rechthoek en op zijn schot was Sinan Bolat helemaal kansloos: 0-1. Vanhaebrouck gooide vervolgens De Sart, Chakvetadze en Tissoudali meteen in de strijd.

© photonews

© photonews

Die laatste zou op een voorzet van Castro-Montes uiteindelijk tien minuten voor tijd van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen kunnen drukken. En dus wilden de Gentenaars daarna nog meer, met ook de nodige vocale steun uit de tribunes.

Het winnende doelpunt kwam er uiteindelijk niet meer. Door de puntendeling houdt Gent wel drie punten voorsprong op Partizan Belgrado én een beter onderling resultaat. Nog een keer winnen in de komende twee wedstrijden en groepswinst is een feit. Tegen Talinn en Famagusta zou dat geen probleem mogen zijn.