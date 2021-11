Odjidja eerlijk: "De Belgische coëfficiënt? Hebben al genoeg aan ons hoofd"

De Belgische coëfficiënt ziet af momenteel. 2 op 12 werd het deze week in de Europese competities en dat is simpelweg te weinig.

AA Gent wist in allerijl toch nog een puntje te redden tegen Partizan Belgrado en in de eindafrekening zou dat van belang kunnen zijn - temeer Servië een rechtstreekse concurrent is.

Genoeg aan het hoofd

"We zijn niet echt bezig met de Belgische coëfficiënt, neen. We hebben al genoeg aan ons hoofd", was Vadis Odjidja eerlijk.

"Maar we willen België natuurlijk wel helpen, dus zoveel te beter als we kunnen helpen natuurlijk. We wilden gewoon een reactie geven na de nederlaag tegen Union en willen nu door tegen Seraing."