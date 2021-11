Vanhaezebrouck vond dat Gent had moeten winnen: "En als je daarvoor fluit, dan ook strafschop ..."

AA Gent heeft 10 op 12 te strikken in de Conference League en is al zeker van een Europese lente. Tegen Partizan Belgrado had het wel meer kunnen of moeten zijn.

"Op het einde van de wedstrijd ben ik blij dat we een puntje pakken, in de laatste minuten wilden we ook geen risico's meer gaan nemen", aldus Hein Vanhaezebrouck.

70% balbezit

"Maar we verdedigen niet goed op het tegendoelpunt en eigenlijk hadden we moeten winnen. We hadden meer kansen en ook bijna 70% balbezit."

Ook het afgekeurde doelpunt van Depoitre zat Vanhaezebrouck ietwat dwars: "Als je daarvoor fluit, dan moet je in de tweede helft ook een strafschop geven voor een trekfout op hem. Het was een niet-bestaande fout." Alweer jammer dat er geen VAR is in de Conference League ...