Gent botst opnieuw op zelfde euvel: "Het overkomt ons vaker dit seizoen"

AA Gent wist nog een puntje te pakken tegen Partizan Belgrado en heeft daardoor toch nog steeds alles in eigen handen met oog op groepswinst in de Conference League.

Vadis Odjidja was eens te meer een van de drijvende krachten achter het succes van de Buffalo's. In de eerste helft liet hij meermaals mooie dingen zien, maar werd er wel niet gescoord.

Efficiëntie

Die efficiëntie is hét probleem dit seizoen bij de Gentenaars: "Het overkomt ons wel vaker, dat klopt. Daarom dat we in de tweede helft hetzelfde moeten doen", aldus Odjidja.

"We moeten nu ook in de laatste twee matchen knallen, want we willen onze groep zeker winnen", besloot de middenvelder.