Tissoudali blij met belangrijk doelpunt: "Spits wil altijd scoren"

Hij viel in, kwam, zag en pakte met een doelpunt een puntje voor KAA Gent. "Of het voelt als een overwinning?"

Tarik Tissoudali is en blijft een minzaam man. Zelfs als hij scoort, blijft hij met de voetjes op de grond en doet hij niet gek.

© photonews

"Neen, ik kan niet zeggen dat het voelt als een overwinning. Maar het doet wel heel veel deugd om een achterstand te kunnen goedmaken", aldus Tissoudali.

"Als aanvaller wil je goals maken. Als dat lukt en dat levert iets op, dan is dat altijd mooi. Het is goed dat we alles nog in eigen handen hebben."