Gemiste kans: Gents waterballet levert geen overwinning op tegen Basaksehir

Na de gelijke spelen van Union SG en Anderlecht wilde ook KAA Gent een goed resultaat neerzetten in Europa. Of dat ook zou lukken tegen Istanbul Basaksehir?

KAA Gent wilde tegen Istanbul Basaksehir de eerste Belgische overwinning van de dag pakken of minstens een goede uitgangspositie verwerven met oog op de terugwedstrijd woensdag in Istanbul. Dat deed Hein Vanhaezebrouck met Davy Roef opnieuw in doel - hij krijgt in Europa de voorkeur op Nardi.

Bij de bezoekers uit Turkije de nodige Belgische links. Lucas Biglia zat op de bank, maar tussen de lijnen begonnen met Stefano Okaka, Ahmed Touba en Belgische winger Adnan Januzaj waren er toch de nodige oude bekenden aan de wedstrijd.

Orban scoort opnieuw

Het werd uiteindelijk een potje Gents waterballet, waarbij zeker de tweede helft eigenlijk volledig een maat voor niets werd door de slechte staat van het veld in de Ghelamco Arena. Kansen leverde dat nauwelijks nog op, vooral jammer voor Gent.

© photonews

© photonews

Want in de eerste helft waren de Buffalo's wel de betere ploeg. Dat leverde één doelpunt op - uit de kluts kon Gift Orban na een gemiste kans van Hugo Cuypers met de borst de 1-1 maken. Inderdaad, de gelijkmaker werd het want Basaksehir was voorgekomen op het kwartier met de eerste de beste kans van de match.

Waterballet

Stefano Okaka kon - randje buitenspel - een voorzet vanop links binnenkoppen, na balverlies van de Buffalo's op het middenveld. Daarna namen de Buffalo's de wedstrijd wel meer en meer in handen, met de 1-1 bij rust dus tot gevolg.

Al had het altijd 2-1 moeten zijn, want Gift Orban gaf Hong een doelpunt op een dienblaadje aan. Hij miste onbegrijpelijk voor een open doel. En dus moet het volgende week in Turkije gebeuren, wat met een 1-1 gelijkspel toch link is en blijft.