Meer dan 30 jaar geleden: Gift Orban zorgt voor dolle Gentse Feesten in Istanbul én unieke Europese kwalificatie

KAA Gent moest op woensdag in Istanbul op zoek naar een Europese kwartfinale tegen Basaksehir. De heenwedstrijd in de Ghelamco Arena werd een 1-1 gelijkspel en dus was de boodschap in Turkije duidelijk: winnen.

Bij de thuisploeg kreeg met Lucas Biglia een oude bekende een basisplaats, Adnan Januzaj werd onder meer naar de bank verwezen. In de spits kreeg Stefano Okaka opnieuw een kans - hij scoorde in de heenwedstrijd de 0-1.

Bij de bezoekers geen grote verrassingen. Davy Roef zoals steeds in het Europese doel, achterin raakte Nurio Fortuna niet fit maar was Jordan Torunarigha wel klaar om zijn plekje in te nemen.

Gentse Feesten

De heenwedstrijd was een soort van waterballet geworden, of moddercatch, door het veld in de Ghelamco Arena. Na OdeGand was het in Istanbul echter tijd voor de 'echte' Gentse Feesten.

Met dank aan - wie anders - Emmanuel Gift Orban. Na een eerder matig halfuur waarin de Turken de Buffalo's goed wisten vast te zetten en er weinig ruimte lag - ging het heel snel.

© photonews

Orban rondde eerst een prachtige counter via Hong en co af, een minuut later poeierde hij van buiten de grote rechthoek binnen en nog eens twee minuten later maakte hij in twee tijden zijn hattrick rond.

Hugo Cuypers maakte er nog een handvol minuten later zelfs 0-4 van, waardoor de wedstrijd in tien dolle minuten helemaal gespeeld was.

Eerredder Januzaj

De tweede helft? Dat was een absolute maat voor niets, al kon de ingevallen Januzaj een eerredder maken in de slotfase: 1-4.

KAA Gent mag door de ruime overwinning naar de kwartfinale van de Conference League. Sterk werk, een evenaring van het seizoen 1991-1992.