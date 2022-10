Frustrerende avond voor Buffalo's: na Cercle Brugge wint nu ook Zweedse Djurgardens IF in Ghelamco Arena

AA Gent en Djurgardens IF hadden na twee speeldagen beiden 4 op 6 en konden dus in hun onderling duel een grote stap zetten richting Europese overwintering en misschien zelfs de groepswinst. En dus was het alle hens aan dek voor de Buffalo's.

"Onze baken waar we zoveel op konden rekenen, zeker vorig seizoen, was er vandaag niet. We kwamen constant in de problemen", aldus Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd tegen Cercle Brugge (3-4) zondag. En dus stuurde hij bij achterin: Okumu en Godeau verhuisden naar de bank, Torunarigha en Hanche-Olsen kwamen in de ploeg.

Baken

Maar ook met twee nieuwe spelers achterin ging het niet helemaal naar wens. Ngadeu liet zich vijf minuten voor rust door een simpel blok aftroeven, waardoor Danielson een corner van Eriksson tegen de touwen kon koppen voor een 0-1 ruststand. Vanhaezebrouck moet zich op zo'n moment een zagende leerkracht voelen, wiens leerlingen vergeten te luisteren.

© photonews

© photonews

Hugo Cuypers van zijn kant voelde zich in de eerste helft vermoedelijk zo eenzaam diep in de spits als een eenouder kinderloos gezin, ook al kon hij nochtans rekenen op Depoitre naast zich. Vanhaezebrouck wisselde bij rust en koos voor Hjulsager en Owusu in de plaats van Depoitre en Kums. Dat zorgde even voor beterschap.

België is het land van frietjes met mayonaise, daar zullen de meer dan 2500 uitzinnige Zweedse fans zich de voorbije dagen ook wel aan verlekkerd hebben. Djurgardens IF had afgelopen weekend nog met 3-0 verloren en zich toen allerminst defensief zeker getoond, maar tegen de Buffalo's klauwden ze met alles wat ze in zich hadden.

Balgevoel

Allerminst een berenhap dus, al waren er wel kansen voor Gent. Er waren veel schoten uit de tweede lijn, Cuypers probeerde het eens met een omhaal en zowel hij als Hong konden op een bepaald moment ook een strafschop claimen. Geen VAR in de Conference League, veel onvrede bij de supporters. Die zouden er bijwijlen blauwe ballen van krijgen, maar ook op het veld was het balgevoel soms ook gewoon net niet voldoende aanwezig.

© photonews

© photonews

En dan weet je dat het moeilijk wordt. Gent probeerde wel en drukte steeds meer de Zweden achteruit, maar die veroerden geen vin. De vele hoge voorzetten gingen nergens heen, de korte invalbeurt van Julien De Sart is wel een opsteker naar de toekomst toe - hij werd de voorbije weken gemist bij de Buffalo's.

Zweden is dan weer het land van IKEA (met bijhorende Köttbullar) en ABBA, maar een echte Dancing Queen zagen we ook niet aan het werk. Volgende week in Stockholm krijgt Gent een herkansing en kan het de macht in de groep zeker nog grijpen. De boot is zeker nog niet gezonken, een uitstapje naar het Vasamuseet is minstens voor de meereizende fans een aanrader.