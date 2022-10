Vanhaezebrouck: "Volkomen onterechte nederlaag" en "Niet genoeg creativiteit om verschil te maken"

AA Gent verloor in eigen huis met het kleinste verschil van het Zweedse Djurgardens IF. En dus waren ze bij de Buffalo's achteraf ontgoocheld.

"Voor mij is dit een volkomen onterechte nederlaag. We waren de betere ploeg, met 7 tegen 2 qua schoten op doel. Dat is niet zo slecht."

"Nardi heeft zijn handschoenen niet vuilgemaakt", aldus Vanhaezebrouck. "We moeten niet chauvinistisch zijn om dat toe te geven."

Nood voorin

Toch zag hij wel wat kritieke punten: "We zitten voorin wat in nood, we hebben ook niet te veel keuze qua creativiteit en we missen Tarik Tissoudali natuurlijk."

"Zeker tegen een tegenstander die laag op het veld staat is dat moeilijk en we hebben niet genoeg creativiteit om het verschil te maken. We hebben het nochtans niet slecht gedaan."