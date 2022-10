Vanhaezebrouck kritisch: "Stiefmoederlijke behandeling is onaanvaardbaar" en "Met VAR één strafschop, met Belgische zelfs twee"

AA Gent ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen het Zweedse Djurgardens IF. Na de wedstrijd had Hein Vanhaezebrouck veel om over na te kaarten, ook over de arbitrage.

"Met een VAR krijgen we altijd een strafschop in de tweede helft en met een Belgische VAR kregen we zelfs twee strafschoppen, want dan krijgen we er ook eentje in de eerste helft", analyseerde Hein Vanhaezebrouck de wedstrijd op zijn persconferentie achteraf.

"Het is onaanvaardbaar dat je een bijkomende Europese competitie organiseert en die dan stiefmoederlijk behandeld."

Vierde man

"De VAR is er pas vanaf de halve finales in de Conference League, als de echte grote teams er bij zijn. Dat is zoveel als zeggen: 'We willen iets doen voor de kleinere clubs, maar dan maar op amateurniveau'. Ik vind dat echt niet kunnen, sorry."

"En als er geen VAR is, heb je ook de vierde man nog. Hij moet de ogen zijn die de scheidsrechter op dat moment mist. De vierde man stond naast mij, hij moet dat altijd zien dus."