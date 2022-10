Hoe zit het met de Gentse kansen op overwintering na nederlaag tegen Zweden? "Daarmee beginnen"

AA Gent ging in eigen huis onderuit tegen Djurgardens IF. En dus staat het nu met 4 op 9 gedeeld tweede in de groep.

Djurgardens is leider in de groep met 7 op 9, Gent en Molde volgen nu met 4 op 9 en Shamrock Rovers sluit voorlopig de groep af met 1 op 9.

En dus is het alle hens aan dek voor de Buffalo's, te beginnen volgende week in Zweden. "Onze kansen in de Conference League blijven, maar we weten dat het niet makkelijk wordt."

Blijven geloven

"We moeten er blijven in geloven, om te beginnen een resultaat spelen in Zweden en dan zijn er nog twee matchen om ons bij de eerste twee in de groep te positioneren."

"We moeten niet onderdoen voor dit team, integendeel. Het is aan ons om het te keren tegen de volgende wedstrijd", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse.