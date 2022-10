Gent sakkert collectief na onnodige nederlaag: "Fase waarin het allemaal een beetje tegenzit"

AA Gent baalde collectief na de nederlaag in de Conference League tegen Djurgardens IF. Spelers en coach sakkerden in duidelijke bewoordingen.

"De laatste pass kwam altijd net niet aan, maar we hebben er echt alles aan gedaan om hier een resultaat te pakken", aldus Hugo Cuypers na de wedstrijd tegen Djurgardens IF. "We wilden scoren, maar zolang je de 1-1 niet maakt wordt het moeilijk."

"Het zit een beetje tegen. We hadden zeker een strafschop kunnen krijgen ook, maar dat is de fase waarin we zitten. Dat was ook tegen Cercle Brugge al het geval, waar het voor ons ook niet meezat."

Geluk

Een gevoel dat ook leeft bij Vadis Odjidja: "Het tikkeltje geluk ontbrak. We waren heel aanwezig op hun helft maar de grote kansen bleven uit. We hadden de kansen, maar het doelpunt valt aan de overkant. Dit was een onnodige nederlaag."

Een gevoel dat ook leeft bij de coach: "Bij hen loopt alles goed, bij ons zit alles een beetje tegen op dit moment. We geven niks weg, maar slikken een goal op een stilstaande fase. We hopen dat het keert, maar we hebben geen doos met nieuwe voetballers om er drie uit te halen."