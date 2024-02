Einde Europees verhaal in desolaat stadion: Gent schiet zich andermaal in de eigen voet en betaalt gebrek aan efficiëntie cash

KAA Gent moest in eigen huis een 1-0 achterstand tegen Maccabi Haifa proberen recht te zetten. Na een nerveuze wedstrijd werd het over en sluiten voor de Buffalo's in de Conference League, al zat er ook deze keer meer in.

In de heenwedstrijd in Boedapest had Gent ondanks heel wat kansen in de tweede helft met 1-0 verloren. Het gaf toen nogal knullig een doelpunt weg aan Pierrot. Geleerd uit die heenwedstrijd zou je denken? Neen, niet meteen. Na vijf minuten stond Gent alweer op achterstand, nadat Pierrot in de diepte werd gestuurd en met een afgeweken schot Maccabi Haifa op rozen wist te zetten.

Pierrot zet Maccabi Haifa opnieuw op voorsprong

De Buffalo's moesten zo plots op zoek naar twéé doelpunten om verlengingen af te dwingen en dat moest het doen zonder De Sart, die in Boedapest een gele schorsing had opgelopen. Met Kums geblesseerd was het dus aan Gandelman, Gerkens en Hong om het middenveld te bevolken.

Dat levert toch wat anders op dan je normaal gewoon bent. En zeker in de eerste helft was het niet om over naar huis te schrijven wat de Buffalo's op de mat brachten. Ook Depoitre en Tissoudali - die de voorkeur kreeg op Sonko voorin - konden nauwelijks dreigen. Rusten met 0-1 en dus werk aan de winkel voor de Gentse spelers.

Slotoffensief Gent tegen tien man levert niets op

Beterschap na de pauze dan maar? Toch wel. Tarik Tissoudali zorgde - via de borst van Abdoulaye Seck - voor het doelpunt van de hoop. In een desolaat lege KAA Gent Arena - de supporters hadden misschien voor een extra boost kunnen zorgen - ging de thuisploeg op zoek naar minstens verlengingen.

Na een tweede gele kaart voor Daniel Sundgren kwam er nog een serieus slotoffensief, maar ook dat bracht ondanks kansen voor De Vlieger, Tissoudali, Sonko & co geen zoden meer aan de dijk. Maccabi Haifa bibberde, maar brak niet.

Door het 1-1 gelijkspel is Gent meteen Europees uitgeschakeld. Het neemt nog wat puntjes voor de coëfficiënt, maar zal ontevreden zijn. Net als in de heenwedstrijd waren ze eigenlijk de betere ploeg en dus is de wetenschap dat er meer in zat. Voor Vanhaezebrouck en co wordt het nu zaak de komende vier speeldagen play-off 1 te vrijwaren, anders wordt het plots een grijs seizoen.