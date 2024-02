Tarik Tissoudali verbijt de ontgoocheling en legt uit: "Dat is het probleem"

Tarik Tissoudali zorgde - via de borst van Abdoulaye Seck - voor het doelpunt van de hoop voor KAA Gent tegen Maccabi Haifa. Uiteindelijk kwamen de Buffalo's niet verder dan een 1-1 gelijkspel en dus liggen ze uit Europa. Tissoudali was dan ook bijzonder ontgoocheld na de wedstrijd.

"Ik heb wel vaker het gevoel dat er meer in zit dan eruit komt", aldus Tarik Tissoudali in een eerste reactie na de wedstrijd tegen Maccabi Haifa. "Maar het probleem is alleen dat we niet winnen. Dat is het probleem", liet Tissoudali de emoties de vrije loop.

"Hoe je dat kan verklaren? Ik denk aan honderden redenen, maar we moeten nu positief blijven en focussen op de volgende wedstrijd. Natuurlijk ben ik niet blij. We moeten gewoon meer brengen als team en focussen op wat komt."

Tarik Tissoudali legt uit: "We scoren niet en we winnen niet, dat is het probleem"

"We scoren niet, dat is een probleem. In de laatste fase komen we kwaliteit te kort. Dat is het probleem. We namen meer risico's in de tweede helft, in de eerste helft waren we te bang. Zij gingen steeds meer naar achteren."

"We hebben genoeg ervaring. Hopelijk gaat het dit weekend beter en halen we een goed resultaat", wilde Tarik Tissoudali positief blijven voor de camera's van Play 5. Het gevoel dat er meer in zat zal ook bij de andere spelers en de coach leven.