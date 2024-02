Spelers verontschuldigen zich aan de supporters van KAA Gent, Vanhaezebrouck komt met zéér scherpe woorden

KAA Gent raakte in de eigen Arena niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Maccabi Haifa. Daardoor is de tussenronde in de Conference League het eindstation voor de Buffalo's en dat leverde heel wat reacties op.

De supporters mochten er niet bij zijn en vooraf had Hein Vanhaezebrouck geopperd er alles te willen aan doen om de fans alsnog een topwedstrijd in de Conference League aan te bieden. Dan moest Maccabi Haifa voor de bijl.

En dat lukte niet, want na de 1-0 uit de heenwedstrijd in Boedapest raakten de Buffalo's niet verder dan een 1-1 gelijkspel. En dus gaven de spelers duidelijk aan dat ze hun excuses wilden aanbieden aan de supporters voor hun prestatie en het feit dat ze niet doorgingen.

© photonews

"Excuses aan de supporters die we nog een wedstrijd wilden aanbieden in de Conference League", gaf ook Hein Vanhaezebrouck aan op zijn persconferentie achteraf. "We wilden hen een aantrekkelijker tegenstander aanbieden."

Hein Vanhaezebrouck zet spelers uit de wind

Toch wilde hij zijn spelers ook meteen verdedigen: "Ik kan hen niets verwijten. Ze hebben hun best gedaan. Als dragende spelers wegvallen, is het moeilijk voor anderen om die rol over te nemen. We hebben geen killers meer."

"Geen steen naar de spelers, zij kunnen er niet aan doen wat er na Nieuwjaar is gebeurd of dat ze in een leeg stadion moeten spelen", besloot Vanhaezebrouck. Een boodschap dus ook naar onder meer het laten vertrekken van heel wat aanvallend geweld?