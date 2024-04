Penaltymisser en drie geschorsten: Club houdt zure nasmaak over aan krappe zege tegen PAOK

Club Brugge heeft zijn heenwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League gewonnen met 1-0 van het Griekse PAOK. Een penaltymisser en drie geschorste spelers kunnen volgende week zware gevolgen hebben.

Club Brugge stond voor het eerst sinds 2015 nog eens in een Europese kwartfinale, toen tegen het Oekraïense Dnipro. Nu was de tegenstander het Griekse PAOK, dat in de vorige ronde Dinamo Zagreb uitschakelde.

In tegenstelling tot de match van zondag tegen Anderlecht kon Club rekenen op kapitein Hans Vanaken. Hij zat meteen goed in de wedstrijd en bediende na zes minuten Jutgla. De Spanjaard vond Vetlesen centraal, de Noor legde de bal in het hoekje.

Meteen een droomstart dus voor Club, Thiago kon na tien minuten net niet bij een scherpe voorzet van De Cuyper. Daarna viel het wat stil, aan beide kanten was er zo goed als geen dreiging meer.

Dure penaltymisser Thiago

In de tweede helft was Club opnieuw de gevaarlijkste ploeg, Jutgla zag zijn poging gered worden door doelman Kotarski. Op het uur verloor Club Spileers, hij botste even daarvoor met ex-Genk spits Samatta.

Club had het overwicht, maar moest toch op zijn hoede zijn voor de Grieken die af en toe dreigden. Tien minuten voor tijd kreeg Club de kans op 2-0 met een penalty, maar Thiago trapte te zwak op de Griekse doelman.

Een misser die volgende week in de heksenketel van PAOK duur kan worden. Zeker omdat Club de krappe 1-0 ook moet verdedigen zonder Thiago, De Cuyper en Mechele die allemaal geelgeschorst zijn.