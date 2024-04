Problemen blijven maar duren, ook na de wedstrijd: Brugse politie reageert nadat PAOK klacht indient bij UEFA en Griekse ambassade

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Donderdagavond nam Club Brugge het in de kwartfinales van de Conference League op tegen PAOK. Blauw-zwart won de wedstrijd met 1-0, al liep het buiten het veld iets minder vlot.

Voor en na de wedstrijd Club Brugge-PAOK zouden Griekse supporters voor problemen hebben gezorgd. Er waren heel wat fans die geen ticket hadden, maar toch het stadion konden binnendringen.

Griekse supporters klaagden ook over de aanpak van de politie. Heel wat commotie dus rond het Jan Breydelstadion deze donderdag.

PAOK besliste vrijdag dan maar om klacht in te dienen bij UEFA en bij de Griekse ambassade. Iets waar ze bij de Brugse politie heel raar van opkeken.

"Dat de Grieken nu zelf een klacht indienen, is bijzonder verrassend. Wij hebben helemaal niet willekeurig supporters met een ticket verhinderd het stadion te betreden", begint Lien Depoorter, perswoordvoerster van de politie bij Het Nieuwsblad.

"Dat sommige mensen met ticket helaas op het laatste moment moesten afdruipen, staat volledig op conto van de medesupporters zonder ticket die er alles aan deden om met geweld binnen te dringen in het stadion, nog voor de deuren openden."

"Als de Grieken met al het zwerfvuil en de ravage die ze achterlieten op de Markt nu warempel beweren dat ze alleen maar braaf een picknick hielden, dan doet dat toch de wenkbrauwen fronsen", gaat Depoorter verder.

Zij vertelde dat de aanpak van de politie volledig "strategisch onderbouwd" was. Het zou gevaarlijk zijn geworden voor iedereen die aan ingang Zuid aanwezig was.

"De pogingen om op een ongeldige manier het stadion binnen te dringen, is ook de reden waarom we de sproeiwagen moesten inzetten. We hebben dus slechts gradueel ‘geweld’ gebruikt, volledig strategisch onderbouwd."

"Op een bepaald ogenblik was de druk op ingang Zuid zo groot, waren bijzonder veel mensen aan het duwen en drummen waardoor de situatie met de smalle corridor daar bijzonder gevaarlijk werd voor politiemensen, stewards én alle supporters", besluit Depoorter.