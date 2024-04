Club Brugge-PAOK krijgt nog een staartje: PAOK dient klacht in bij UEFA en Griekse ambassade

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het was donderdag bijzonder onrustig rond het Jan Breydelstadion. Griekse fans zorgden voor flink wat problemen en de politie moest ingrijpen.

Agenten gewond, Griekse fans die niet te spreken waren over het optreden van de politie... Heel wat commotie donderdagavond bij het Jan Breydelstadion. Een aantal Griekse fans konden het stadion zonder ticket binnendringen, waardoor bezoekende supporters met geldige tickets niet meer binnen konden.

Na alle problemen van donderdag heeft PAOK besloten om verdere stappen te ondernemen. 'PAOK wil aankondigen dat de club een officiële klacht indient bij de UEFA en bij de Griekse ambassade in België voor gevallen van ongekende en willekeurige haat tegen Grieken in de stad Brugge door de lokale autoriteiten tijdens de wedstrijd van PAOK tegen Club Brugge', luidt een statement de clubwebsite.

'De Belgische politie arresteerde willekeurig mensen met geldige tickets, die vervolgens het stadion niet in mochten, gebruikte traangas en waterpompen tegen supporters die aan het picknicken waren, maar gebruikte ook blind geweld toen onze fans het stadion verlieten. De Belgische autoriteiten hebben alle noties van gastvrijheid en veiligheidsregels weggeblazen.'

'Zowel de fans, waaronder vertegenwoordigers van de Griekse staat en familieleden van onze atleten, als de 25 veiligheidsmensen en het kader van PAOK, die de hele tijd probeerden de toegang van onze fans te vergemakkelijken, werden het slachtoffer van blind geweld. Dit alles vond plaats in het bijzijn van ooggetuigen, de drie afgezanten van de Griekse politie.'

'Met het oog op de terugwedstrijd verwachten we de bestraffing van degenen die verantwoordelijk zijn voor het leed dat onze fans is aangedaan en de morele compensatie van degenen die onterecht schade hebben geleden. We verwachten ook dat onze collega's van Club Brugge het grotendeels racistische gedrag van de Belgische politie veroordelen, die de Grieken die de stad bezochten standaard als criminelen behandelden.'

Een hoop fans die geen ticket hadden konden het stadion alsnog binnendringen. Hierdoor zou het uitvak op een gegeven moment vol hebben gezeten, waardoor er geen fans meer binnen gelaten werden. PAOK steekt de schuld op de Belgische politie, en niet op de eigen fans.

'Onze fans moeten worden gefeliciteerd voor het bewaren van hun kalmte na wat ze hebben doorstaan, terwijl we medelijden hebben met degenen die, ondanks het feit dat ze kaartjes hadden gekocht, de wedstrijd niet konden bijwonen vanwege de waanzin van de Belgische politie.'