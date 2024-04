Heel wat problemen door Griekse fans na Club Brugge-PAOK, meerdere agenten gewond: "Schade wordt nog opgemeten"

Heel wat onrust rondom het Jan Breydelstadion voor en na de 1-0 overwinning van Club Brugge. De Griekse fans zorgden voor flink wat problemen.

Club Brugge deed een goede zaak door met 1-0 te winnen van PAOK in de heenwedstrijd, al belooft de terugmatch nog moeilijk te worden. Naast het veld verliep alles een pak minder vlot.

De Griekse fans zorgden voor heel wat commotie voor en na de wedstrijd. Tegen de afspraken in trokken heel wat supporters van PAOK te voet naar het stadion. "Een 500-tal fans had geen ticket, en die behoorden deels tot die groep", vertelde Lien Depoorter, woordvoerder van de Brugse politie aan Het Nieuwsblad.

"De druk werd groot. De ticketcontroles waren nog niet open op dat moment. De sfeer werd daarom grimmig. Om ruimte te creëren en de menigte terug te dringen, waren we dus genoodzaakt om even het waterkanon in te zetten. Een aantal fans zijn er toen wel in geslaagd om binnen te dringen", gaat Depoorter verder.

Volgens de krant geraakten er toch een aantal supporters zonder ticket binnen in het stadion. Het uitvak zat dan op een gegeven moment vol, waardoor fans met tickets niet meer binnen mochten.

Na afloop keerde de rust niet meteen terug. "Er was nog even een opstootje bij het verlaten van het stadion. Het ging om supporters die zich tegen ons keerden. Maar dat hebben we vrij snel de kop ingedrukt."

Er zouden vijf á zes politieagenten gewond zijn geraakt. "Toen een deel van de supporters onze pelotons aanvielen, werd de sproeiwagen opnieuw ingezet. Vandaag meten we ook de eventuele schade op ter hoogte van de Zuidtribune en de omgeving."