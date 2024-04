Club Brugge kan hele fraaie en straffe statistieken voorleggen: de hoogtepunten spreken boekdelen

Club Brugge kan met bepaalde statistieken naar buiten komen die wel bijzonder fraai zijn. Het heeft nu al 150 overwinningen behaald in het Europese voetbal.

Dat wijst op een ondertussen toch al wel hele rijke geschiedenis bij blauw-zwart. Club Brugge meldt trots op zijn sociale media dat de overwinning in de heenmatch tegen het Griekse PAOK Saloniki (1-0) de 150ste overwinning is in Europees verband. Om aan dat totaal te komen zijn alle Europese competities dus in acht genomen.

Winst Club tegen PAOK goed voor jubileum

Voor die allereerste overwinning in Europa is het teruggaan naar de Europacup II in het seizoen 1968-1969. Club Brugge kon in de eerste ronde thuis afrekenen met het Engelse West Bromwich Albion met 3-1. Over het Kanaal werd de return dan wel verloren met 2-0. Sindsdien zorgde het Europese parcours van Club al voor rollercoasters.

Uiteraard draaide niet elke Europese ontmoeting uit op succes, maar in de loop der jaren waren er toch al heel wat hoogtepunten bij. In '75-'76 werden bijvoorbeeld roemrijke clubs als Roma en Milan uitgeschakeld. De Europese finales tegen Liverpool draaiden dan wel uit op nipt verlies, dat blijven toch ervaringen op zich.

Er waren memorabele ontmoetingen met Dortmund, eens afgerond met 5-0-winst na verlengingen en een keertje met kwalificatie voor het kampioenenbal na strafschoppen. Er werd later in datzelfde seizoen overigens met 0-1 gewonnen in San Siro bij AC Milan in de groepsfase van de Champions League 2003-2004.

Europese kwartfinale in Conference League

En nu staat Club Brugge dus nog eens in de kwartfinale van een Europese competitie en heeft het nog alles in handen om de laatste vier te bereiken in de Conference League. Duimen maar voor Club en voor het Belgische voetbal dat het zijn krappe voorsprong met succes kan verdedigen bij PAOK Saloniki.