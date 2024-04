Peter Vandenbempt ziet er iets misliep bij Club Brugge: "Hij had moeten ingrijpen"

Club Brugge heeft donderdagavond met 1-0 gewonnen van PAOK. In eigen huis versierde het zo een leuke voorsprong met oog op de terugwedstrijd, al zal het in Griekenland niet gemakkelijk worden.

Een vroeg doelpunt van Hugo Vetlesen was genoeg voor de zege van Club Brugge. Toch was er niet alleen vreugde in het stadion, want het had ook meer dan 1-0 kunnen zijn.

Igor Thiago miste iets meer dan tien minuten voor het einde van de wedstrijd een strafschop. Iets was blauw-zwart nog duur kan komen te staan in de terugwedstrijd.

Peter Vandenbempt zag dat het bij de strafschopfase allemaal misliep. "Naarmate je verder opschuift in een Europese competitie worden details beslissend. Wel, die penaltyfase was cruciaal. En in vele opzichten ook pijnlijk."

Hij vindt dat Vanaken had moeten ingrijpen. "Dát is nu eens zo'n moment waarop Hans Vanaken tegen zijn natuur op tafel had moeten slaan."

"Door te zeggen dat hij die penalty neemt of Maxim De Cuyper - toch een specialist bij Westerlo. Wellicht wilden ze geen discussie starten op het veld, maar hij had moeten ingrijpen", besluit Vandenbempt.