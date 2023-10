Evenaring Europees record: Gentse spitsen tanken vertrouwen in IJslandse gezondheidswandeling

KAA Gent wilde naar een 7 op 9 in de poulefase van de Conference League. Dan moest het voorbij het puntenloze Breidablik geraken. En dat zou allerminst een probleem gaan worden, met dank ook aan de tegenstander.

De Buffalo's wilden na de nederlaag tegen Cercle Brugge het vertrouwen opvijzelen tegen Breidablik. Als het even kon ook een ideaal moment voor de spitsen om hun persoonlijk vertrouwen aan te dikken met een doelpuntje.

Hein Vanhaezebrouck koos tegen de IJslanders voor Tissoudali en Cuypers in de spits, Orban werd op de bank gehouden. Fofana kreeg zijn kans als aanvallende middenvelder, Gandelman en Agbor mochten ook aan de wedstrijd beginnen.

Vertrouwen tanken

Bij de bezoekers was het er een beetje aan te zien dat ze aan het einde van een lang en slopend seizoen zijn gekomen. Van hun laatste tien wedstrijden verloren ze er liefst acht en sinds 8 oktober kwamen ze ook niet meer in actie voor hun team.

Doordat ze ook in de Conference League met een 0 op 6 al op niet te veel meer moesten rekenen, kwamen ze niet bijzonder gretig uit de startblokken. Ze kregen hier en daar wel een paar halve kansjes, maar het ontbrak aan scherpte.

En die was er bij de Buffalo's wel. Zonder echt diep op het gaspedaal te moeten drukken stond het snel 3-0. Eerst kopte Gandelman een corner van Kums staalhard binnen, daarna kon Cuypers een voorzet moederziel alleen binnenkoppen en wat later trapte hij een bal op aangeven van Tissoudali staalhard binnen.

IJslanders maat voor niets

Ook die andere spits pikte zijn doelpuntje mee. Eerst werd hij nog een keertje afgevlagd voor buitenspel, wat later trapte hij alsnog de 4-0 in de korte hoek binnen. Meteen ook de ruststand en een teken dat de tweede helft een maat voor niets zou gaan worden.

Vanhaezebrouck wisselde nog voor het uur liefst vier keer - deze keer niet uit noodzaak, maar om hier en daar wat spelers te sparen met oog op zondag vermoedelijk. Gift Orban kwam onder meer tussen de lijnen en hij trapte wat later de 5-0 knap binnen.

Die 5-0 was meteen een evenaring van het record dat de Buffalo's in Europa vestigden tegen het Roemeense Viitorul en onlangs nog tegen Pogon. Het record verbreken zat er net niet in, want in de slotfase werd een paar keer nagelaten het net goed uit te spelen. Aan de overkant kregen de IJslanders nog een strafschop, maar die werd door Roef gepakt - ook voor hem een vertrouwensboost.

Niet dat ze er echt om zullen malen, want de zege kwam nooit ofte nimmer in het gedrang. In IJsland kunnen de Gentenaars binnen enkele weken een volgende reuzenstap zetten richting een Europese lente. Punten laten liggen mag eigenlijk niet, daarvoor is het klasseverschil simpelweg te groot.