Club Brugge wendt crisis af met Europese zege tegen Lugano, maar maakt het zichzelf wel weer moeilijk

Club Brugge heeft opnieuw kunnen winnen. Het won met 1-3 tegen het Zwitserse Lugano, maar maakte het zichzelf toch weer moeilijk.

Club Brugge trok na de nederlaag tegen Kortrijk met enkele vragen richting Zwitserland. Deila wisselde vier keer in zijn basiselftal met Meijer, Balanta, Zinckernagel en Nielsen in de ploeg.

De bezoekers begonnen goed, met meteen een kans voor Zinckernagel. Lugano kreeg vooral hoekschoppen, maar na een kwartier kopte Balanta een voorzet van Zinckernagel hard tegen de touwen.

Het spel lag door vele foutjes, vooral van Thiago, toch veel stil. De Braziliaan ontsnapte ook aan een tweede geel en bleef tijdens de rust binnen. Qua kansen bleef het aan beide kanten wel beperkt in de eerste helft.

Club maakt het zichzelf weer moeilijk

Na de rust waren die kansen er wel. Skov Olsen klopte doelman Saipi in de korte hoek na een typische actie van de Deen en zorgde voor de 0-2. Het leek zo boeken toe, maar de Zwitsers kwamen steeds beter in de wedstrijd.

© photonews

Celar en Cimignani zorgden voor het eerste gevaar, op het uur kopte Bislimi op de paal. Een kwartier voor tijd was het dan toch prijs voor Lugano. Invaller Vladi trapte een rebound binnen nadat Mignolet de bal in zijn voeten duwde na een redding op een schot buiten de zestien.

Tien minuten voor tijd wees de Roemeense scheidsrechter naar de stip nadat Celar neerging in de zestien na een vermeende fout van Mechele. Maar die speelde de bal en dus maakte de VAR de penalty ongedaan. De opluchting was groot bij de Bruggelingen.



Gelukkig voor Club stond Vanaken vijf minuten voor tijd om een lob van Mechele na een corner binnen te koppen en voor de verlossende 1-3 te zorgen. Club wint na twee nederlagen in de competitie zo nog eens en komt aan de leiding in zijn groep. Een opsteker voor het duel van zondag tegen Antwerp.