Verrassende uitblinker bij Club Brugge, maar ook één man die al zijn krediet aan het verliezen is

We hadden het voor de match al geschreven: als Ronny Deila evenwicht wil in zijn ploeg, dan moet hij Eder Balanta een nieuwe kans geven. En kijk, Deila kwam blijkbaar tot dezelfde conclusie, want tegen Lugano stond de krachtpatser voor de verdediging.

We denken niet dat Deila zich die keuze beklaagd heeft, want de Colombiaan opende de score tegen de Zwitsers. Balanta ging daarnaast de strijd aan, met Nielsen aan zijn zijde. De twee werkten heel hard bij balverlies en zorgden ervoor dat de verdediging minder onder druk kwam. Terwijl Balanta weer krediet verdiende, is dat van een andere Club-speler zo goed als op. Igor Thiago blijft het zichzelf moeilijk maken door telkens de verkeerde oplossingen te kiezen. "Hij is er te veel mee bezig, denkt te veel na", aldus Deila na de match. Al wou hij hem wel nog niet afschrijven. "Igor heeft nog nooit in zo’n grote club gespeeld, we gaan met hem aan de slag. Op zijn attitude is niks aan te merken, het komt wel goed.” Twee vaststellingen:



- Eder Balanta brengt nog steeds de vechtersmentaliteit die we te vaak missen



- We houden nog maar eens de nul niet en maken het onszelf onnodig lastig:



Deze cijfers:



📆 14 wedstrijden

⚽ 17 tegengoals

🧤 1 cleansheet#lugclu — K E N N Y (@Nonunsenses) October 26, 2023 No Balanta, no glory#FCLCLU #lugclu — gdleuven (@gdleuven) October 26, 2023 Uitgerekend Balanta! Dit is hem zo gegund . #warrior #LUGCLU — mr D (@DimiVc) October 26, 2023