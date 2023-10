Mannaert trok naar Club Brugge-kleedkamer, Deila reageert

Bij Club Brugge beseffen ze dat ze allemaal aan hetzelfde zeel moeten trekken. Daarom ook trok CEO Vincent Mannaert woensdag naar de kleedkamer om er een bevlogen speech te geven.

De toespraak van Mannaert had effect, want iedereen was onder de indruk. Ook Ronny Deila, die het initiatief - dat eerst met hem besproken was - toejuichde. "Het was het bewijs dat iederéén binnen de club begaan is met de resultaten", aldus Deila bij Het Nieuwsblad.

“Het was fantastisch”, aldus Deila. “De boodschap was positief. Dat we één geheel moeten vormen en niet in eilandjes mogen gaan leven nu het minder gaat. Dit was heel goed.”

Ook Simon Mignolet kon de ingreep van de CEO wel smaken. "Als Vincent praat, luistert iedereen. Hij vertelde dat we terug moesten naar de basis. Duels winnen. Voor mekaar vechten. En dan op talent het verschil maken. Mede dankzij Vincent waren we klaar. Hij raakte de juiste snaren. Telkens als hij zich laat zien - op goede en slechte momenten - heeft dat effect. Nu moeten we zo doorgaan."