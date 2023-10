Bij Club Brugge blijven ze héél voorzichtig en daar hebben ze alle reden toe: "We moeten erdoor geraken"

Hans Vanaken scoorde voor de derde keer op rij in de poulefase van de Conference League. Club Brugge pakte de broodnodige zege, maar er is nog flink wat werk voor de boeg als ze hun aura van onoverwinnelijkheid willen terugpakken.

Want FC Lugano is - met alle respect - een bescheiden tegenstander. De Zwitsers maakten geen grote indruk, maar maakten het Club bij momenten wel moeilijk. Spileers en Mechele moesten soms alle zeilen bijzetten.

Hans Vanaken weet dat ze na de zege niet te hoog van de toren moesten blazen. "Vandaag ging het om winnen en een positieve flow proberen te pakken", aldus Vanaken bij HLN.

De middenvelder weet wat er moet gebeuren, want in de competitie en de beker volgen er met Atnwerp, Union, Beerschot en Cercle moeilijkere matchen. "We moeten de lijn doortrekken — opnieuw het 'win after win after win' proberen te creëren. Het is nog een lange, lastige periode tot aan de volgende interlandbreak. We moeten er zien door te geraken. En dan zullen we zien of dit een keerpunt is geweest."