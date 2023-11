Club Brugge plaatst zich voor de volgende ronde van de Conference League, maar overtuigt opnieuw niet

Club Brugge heeft met 2-0 gewonnen van het Zwitserse Lugano. Het plaatst zich zo voor de volgende ronde van de Conference League, maar echt goed voetballen deed Club niet.

Club Brugge wilde zich na de nederlaag tegen Union herpakken tegen Lugano. In Zwitserland won Club twee weken met 1-3, al werd het toen in de tweede helft ook stevig onder druk gezet.

Lugano had echter een plan en verdedigde een-op-een, waardoor Mignolet vaak de vrije man was waar Club de bal naartoe speelde. In het eerste halfuur waren er dan ook weinig kansen vanwege de thuisploeg.

In het laatste kwartier van de eerste helft probeerde Club het dan toch wat meer via de flanken. Dat leverde enkele schoten op van buiten de zestien die over vlogen. Zinckernagel kreeg nog de beste kans, maar zocht te veel naar zijn goede rechter en stootte op de doelman.

Lugano was niet echt gevaarlijk, maar net voor de rust kon Marques toch eens op doel koppen. Gelukkig voor Club centraal op Mignolet. In de tweede helft moest het toch veel beter voor Club, dat het zonder Skov Olsen en met Jutgla probeerde.

Thiago scoort, Jutgla mist vanop de stip

De Spanjaard kreeg ook de eerste echte kans voor Club. Jutgla profiteerde van een te korte terugspeelbal van Espinoza en probeerde doelman Saipi te lobben, maar die was op tijd terug om het schot te vangen. Het spel van Club verbeterde echter niet veel.

Maar op het uur kreeg het wel een strafschop. Buchanan ging neer na contact met Mahmoud in de zestien. Thiago eiste de penalty op, maar de Braziliaan faalde niet en zette Club dan toch op voorsprong. Thiago kreeg ook nog de kans op de 2-0, maar zijn plaatsballetje werd van de lijn gehaald.

Espinoza nam Mignolet ook eens onder vuur met een kanonskogel, maar Club kreeg tien minuten voor tijd nog een tweede penalty na een fout op Jutgla, maar de Spanjaard schoof de bal naast. En zo bleef het nog spannend. Een afgeweken vrije trap zorgde in blessuretijd toch voor verlossing.

Zonder echt goed te voetballen pakt Club zo opnieuw de drie punten tegen Lugano. Het is zo geplaatst voor de volgende ronde van Conference League. Zondag wacht Cercle Brugge in de Brugse derby.