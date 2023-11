KRC Genk laat de kansen liggen en geraakt niet verder dan gelijkspel tegen Ferencváros

KRC Genk geraakte donderdagavond niet verder dan een gelijkspel bij Ferencváros in Hongarije. De Limburgers lieten hun kansen liggen en waren te nonchalant in de opbouw en verdediging.

Donderdagavond nam KRC Genk het op tegen Ferencváros in de Conference League. Een belangrijk duel voor beide teams met het oog op een Europese winter. Wouter Vrancken speelde met Paintsil op links en Bonsu Baah op rechts. Galarza viel dan uit de ploeg. McKenzie werd vervangen door Sadick.

We kregen een redelijk open begin van de wedstrijd. Beide ploegen leken te willen winnen en durfden aan te vallen. Toch begon Ferencváros iets beter aan de partij dan KRC Genk. De Limburgers waren veel te onnauwkeurig in de opbouw en leken met een laag blok te spelen.

Rond de 20e minuut werd het even heet toen beide kanten een penalty claimden op enkele tellen tijd. De VAR bekeek het, maar greep nergens in. Even later kwam Paintsil ingelopen op een voorzet van El Khannouss, maar kopte de bal in het zijnet.

De Limburgers konden de wedstrijd steeds meer en meer controleren, maar niet zonder de gebruikelijke onnauwkeurigheden. Na een halfuur kreeg Genk een serieuze domper te verwerken. Na kop tegen kop te komen, moest kapitein Heynen het veld geblesseerd verlaten. In zijn plaats kwam Mathias Galarza. Het gemis van Heynen werd al snel gevoeld in de ploeg…

© photonews

Over de gehele lijn bleef Genk de beste ploeg in de eerste helft, maar kon Ferencváros af en toe toch gevaarlijk tegen prikken. Vandevoordt moest uitpakken met een geweldige save nadat Marquinhos de bal plots voor zijn voeten kreeg in de zestien.

De tweede helft begon op verschrikkelijke wijze voor Genk. Vandevoordt kon een rustige bal van Abu Fani niet klemmen en duwde de bal eigenlijk tot bij spits Pesic. Die twijfelde niet en trapte de 1-0 tegen de netten.

Op het uur kon Daniel Munoz de bordjes opnieuw gelijk hangen. Galarza dribbelde zich goed vrij en trapte op doel. De doelman bracht redding, maar kon niet klemmen. Munoz, die goed gevolgd was, plaatste de bal heerlijk in doel.

© photonews

Het spel ging redelijk goed op en neer. De Limburgers leden vaak te makkelijk balverlies in het middenveld waardoor ze zichzelf in de problemen brachten. Het ging hard tegen hard, maar weinig echte kansen volgden in de slotfase.

Door dit gelijkspel blijven beide ploegen op zes punten steken. De winnaar van deze speeldag is dan Fiorentina die door winst tegen Čukarički met acht punten alleen leider wordt.